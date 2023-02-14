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Официальный Вашингтон решил сражаться с Москвой для уничтожения России с потенциальным расчленением страны, заявил в понедельник, 13 февраля, бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, за этими планами Соединенных Штатов стоят большие деньги, поскольку у России огромное количество природных ресурсов на триллионы долларов. Речь идет о минералах, нефти, газе, драгметаллах и сельском хозяйстве.

Макгрегор напомнил, что западные страны в 1990-е годы прошлого века уже предпринимал попытку «похитить у России все, что можно». Однако эта попытка провалилась благодаря политике президента РФ Владимира Путина, который вернул российскому государству достоинство и стабильность.

— Вашингтонская политическая элита заняла позицию, что Россия слаба. И вот теперь мы стоим на чрезвычайно опасном пути борьбы и конфронтации с Российским государством, — резюмировал Макгрегор в эфире YouTube-канала Straight Calls with Douglas Macgregor.

На прошлой неделе Макгрегор заявил, что режим на Украине настолько отчаялся, что стал вербовать детей в вооруженные силы, однако Соединенные Штаты не будут этого признавать.