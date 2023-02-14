Главные новости к утру 14 февраля

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14 февраля во всем мире отмечается День всех влюбленных или также называемый День Святого Валентина.

Французский журналист Жан-Мишель Беза в своем материале для газеты Le Monde отметил, что российская экономика оказалась куда более стойкой, чем предполагали западные страны. По его мнению, Международный валютный фонд (МВФ) преподнес сюрприз в конце января, поставив диагноз, который может разочаровать политиков из стран Запада.

США могут объявить о направлении крупного пакета военной помощи Украине на следующей неделе, тогда же могут быть введены новые антироссийские санкции, пишет The Washington Post.

Представители американской администрации заявили украинским коллегам, что Вашингтон не станет отправлять Киеву в качестве военной помощи ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 километров, поскольку у самих Соединенных Штатов нет излишка подобных вооружений.

В Москве на улице Декабристов загорелся двухэтажный автосервис. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров, из здания удалось спасти троих пострадавших, они были переданы сотрудникам скорой помощи, работающим на месте инцидента, и впоследствии госпитализированы.

Известному российскому фигуристу Роману Костомарову провели вторую хирургическую операцию, ампутировав кисти обеих рук. Об этом журналистам «КП» рассказал источник в медицинских кругах.

Облачная погода, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, гололедица и до 4 градусов ниже нуля ожидают столичный регион в предстоящий вторник, 14 февраля. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.