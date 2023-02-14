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Что известно о пожаре на улице Декабристов в столице

Лейла Алиева
Происшествия
Что известно о пожаре на улице Декабристов в столице
Фото: Прокуратура Москвы
Москва, улица Декабристов Карта всех событий

В ночь на вторник, 14 февраля, в автосервисе по адресу улица Декабристов, 45г, произошел пожар. Что известно о возгорании к этому часу — в материале «Вечерней Москвы».

Изначально поступила информация о том, что площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров, однако затем она увеличилась до 1500 «квадратов». Пожару был присвоен второй ранг, внутри помещения происходили хлопки. В результате кровля здания частично обрушилась.

Спасателям удалось спасти трех человек, которые были переданы медикам, прибывшим на место инцидента.

Видео: Прокуратура Москвы

Примерно через час пожар локализовали, а движение транспорта по улице Декабристов от улицы Сельскохозяйственной в направлении улицы Мусорского было перекрыто. Однако позже его восстановили.

В 02:58 возгорание полностью ликвидировали. Тушением пожара занимались 173 человека и 51 единица техники. При этом работа огнеборцев осложнялась наличием в здании автомобильных покрышек, масел, технических средств.

Бутырская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин возгорания на территории автосервиса.

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