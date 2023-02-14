Марафон добрых мероприятий стартовал в столице в честь девятилетия «Мосволонтера»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С 14 по 20 февраля в столице пройдет марафон добрых мероприятий в честь девятилетия «Мосволонтера». Об этом во вторник, 14 февраля, сообщила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

— Столичные волонтеры уже девять лет поддерживают жителей города, его главные инициативы и благотворительные акции, а особенно масштабно — социальные проекты. Поэтому в этом году программа мероприятий посвящена духовному, интеллектуальному и физическому развитию добровольцев и всех москвичей, — сказала она.

В ходе мероприятий горожане посмотрят инклюзивную выставку, примут участие в мастер-классах, тренингах и акции, посвященной волонтерству. Марафон пройдет под девизом «Мосволонтер» — наставник добрых дел». Уточняется, что девиз приурочен к Году педагога и наставника в России, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

27 января первые бесплатные онлайн-курсы по культурному и экологическому волонтерству заработали в столице. Во время занятий москвичам расскажут об экологическом и культурном направлениях добровольчества, а также о том, где применить их на практике, как открыть культурный волонтерский центр и получить поддержку социально полезных проектов.