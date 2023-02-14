«Важно вернуться в спорт»: Ханга высказалась о будущем Костомарова после ампутации стоп

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Телеведущая Елена Ханга высказалась касательно будущего олимпийского чемпиона Романа Костомарова, которому недавно ампутировали стопы ног. По ее мнению, ампутация стоп и инвалидность — не приговор.

— Сейчас есть очень современные протезы, которые позволят ходить, и будут незаметны для окружающих. Ему важно вернуться в спорт, — заявила она в студии программы Леры Кудрявцевой и Иосифа Пригожина «Звезды сошлись» на НТВ.

Ханга уверена, что такой спортсмен сможет воплотить себя в профессии тренера.

До этого СМИ сообщили, что Костомарову провели вторую хирургическую операцию, ампутировав кисти обеих рук.

Накануне медсестра клиники рассказала об эмоциональном состоянии фигуриста после ампутации — по ее словам, у Костомарова случилась настоящая истерика после ампутации конечностей. Фигуристу, считает она, на данном этапе необходима медицинская помощь, а также забота близких и отсутствие лишнего внимания.

Врач-инфекционист Елена Мескина, комментируя информацию об ухудшении состояния Костомарова, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что развитие сепсиса на верхних конечностях — это процесс, при котором прекращается жизнедеятельность тканей, клеток и внутренних органов. И восстановить работу этих частей тела крайне тяжело.