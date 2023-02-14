Двух человек спасли из-под завалов в Турции спустя 198 часов после землетрясения

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Спасатели вытащили из-под завалов двух человек спустя 198 часов после землетрясения в турецком Кахраманмараше. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает телеканал TRT Haber.

— Чудеса на девятый день. В Кахраманмараше на 198-м часу из-под завалов один за другим были спасены еще два человека, — говорится в сообщении.

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Уточняется, что пострадавшие были доставлены в больницу на машине скорой помощи.

Согласно последним данным в результате землетрясения в Турции погибли 31 643 человека, а из региона в другие провинции было эвакуировано 158 165 пострадавших.

Поисково-спасательная операция после серии землетрясений вслед за провинциями Шаноыурфа и Килис завершилась в понедельник, 13 февраля, в провинции Адана. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа проинформировал журналистов, что в настоящий момент в больницах республики на лечении остаются 19 300 человек, из них в реанимации — 3,6 тысячи.

МЧС России также недавно завершили все работы в рамках спасательной операции в Сирии после землетрясения. По словам заместителя главы министерства Алексея Серко, Россия планирует предоставить Сирии дополнительную помощь.