Ефимов: Инвесторы вложат более 13 миллиардов рублей в создание производств

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Столица заключила уже шесть офсетных контрактов с инвесторами, в рамках которых в городе появятся предприятия по производству медицинских изделий. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— С 2017 года город подписал шесть таких договоров, предполагающих создание трех заводов по выпуску лекарств, а также предприятий по производству медицинских изделий для пациентов со стомой, продуктов питания для молочных кухонь и абсорбирующего белья для взрослых. Совокупный объем инвестиций в реализацию этих проектов составит 13,2 миллиарда рублей, — сказал он.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что весной прошлого года правительство города приняло решение заключать офсетные контракты во всех сферах хозяйства. Благодаря этому число конкурсов увеличилось в два раза.

До этого Ефимов сообщил, что Москва принимает заявки инвесторов на участие в электронном конкурсе. Его победитель сможет заключить с городом офсетный контракт на создание производства лекарств и поставку препаратов по 20 международным непатентованным наименованиям для нужд столицы.