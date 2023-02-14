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Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Фото: shutterstock

Воздушная тревога звучит на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют соответствующие данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, опубликованные во вторник, 14 февраля.

Сигнал тревоги был объявлен во всех областях страны практически одновременно. Вся карта была отмечена красным. В министерстве уточнили, что «воздушная тревога объявлена в 10:11 по московскому времени», передает РИА Новости.

10 февраля воздушная тревога также была объявлена по всей территории страны. В тот же день глава военной администрации Хмельницкой области Украины Сергей Гамалий рассказал, что в Шепетовском районе региона оказался поврежденным объект критической инфраструктуры.

Позднее стало известно, что работа одного из энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции была остановлена в результате ракетных ударов, нанесенных российскими силами по украинской территории. Таким утверждением поделились представители Международного агентства по атомной энергии.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября прошлого года. В этот же день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами российского Совета безопасности.

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