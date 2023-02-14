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Global Times: Россия достигла стратегических целей на Украине

Лейла Алиева
В мире
Global Times: Россия достигла стратегических целей на Украине
Фото: shutterstock

Россия уже достигла стратегических целей в спецоперации на Украине. Об этом заявил политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян в статье для Global Times.

— На самом деле стратегические цели РФ в целом достигнуты. Россия сформировала стабильную линию фронта к востоку от Днепра, откуда может методично наносить атаки в западном направлении, — отметил он.

В свою очередь украинские военные, по словам Люй Сяна, не способны держать оборону самостоятельно — без помощи США и НАТО. При этом поставки более эффективных западных вооружений Украине могут привести к расширению территории, охваченной военными действиями, пишет GT.

Недавно президент США Джо Байден назвал спецоперацию России на Украине «испытанием на века». Такое заявление американский лидер сделал в ходе ежегодного обращения к Конгрессу. О том, что может скрываться за подобными словами и не планируют ли США затягивать боевые действия на многие десятилетия, «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Маркелов.

Украина Спецоперации Россия США
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