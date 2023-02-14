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Более 50 автобусов перевозят пассажиров в ТиНАО и «Сколково» с помощью сервиса «По пути»

Никита Худяков
Город
Более 50 автобусов перевозят пассажиров в ТиНАО и «Сколково» с помощью сервиса «По пути»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сервис «По пути» работает в пяти районах Новой Москвы и в Инновационном центре «Сколково». Об этом во вторник, 14 февраля, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Больше 50 автобусов и 130 водителей перевозят пассажиров в ТиНАО и «Сколково» до станций метро, МЦД, ТЦ, школ и других соцобъектов, — говорится в сообщении.

На данный момент стоимость проезда составляет 56 рублей по банковской карте, которая привязана к приложению «Московский транспорт». В салоне автомобиля есть система климат-контроля, лампочки для чтения, телевизор, USB-зарядки и столики с подставкой для напитков. Кроме того, за безопасность передвижения отвечают системы экстренного торможения и контроля дистанции, а также камеры с обзором на 360 градусов, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого в Москве подвели итоги годовой работы проекта «Тайный пассажир». Работа специалистов позволяет сокращать интервалы движения, устранять поломки видеоэкранов и аудиосистем, очищать салоны автобусов и трамваев от нелегальной рекламы.

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