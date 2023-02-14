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Олег Артемьев: Поддержка новаторов создает благоприятную среду для развития инновационной экономики

Лейла Алиева
Город
Олег Артемьев: Поддержка новаторов создает благоприятную среду для развития инновационной экономики
Фото: АГН Москва

В столице проходит конкурс «Новаторы Москвы», который позволит охватить наиболее перспективные проекты для городской экономики. Об этом сообщил депутат Московской городской думы Олег Артемьев во вторник, 14 февраля.

— Заявки принимаются и от индивидуальных участников, и от команд. Причем выдвинуть можно проект в любой стадии проработки — от идеи до продукта, который уже есть на рынке, — рассказал он.

Среди номинаций: «Проект будущего», «Меняющие реальность» и «Лидеры инноваций». Победителям вручат денежные призы в размере от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Для охвата технологических разработок различных направлений городской экономики в каждой номинации выделили отдельные сферы: «Медицина и фармацевтика», «Транспорт и логистика», «Экология и охрана окружающей среды», «Благоустройство и строительство», «Общественные проекты» и «Промышленность», передает агентство городских новостей «Москва».

8 февраля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о старте приема заявок на участие в конкурсе для изобретателей и инноваторов «Новатор Москвы». Проекты будут оцениваться по уникальности технологии и экономическому потенциалу.

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