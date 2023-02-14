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В «Шиннике» рассказали о повреждениях футболистов после драки с украинцами

Никита Худяков
Спорт
В «Шиннике» рассказали о повреждениях футболистов после драки с украинцами
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Генеральный директор ярославского футбольного клуба «Шинник» Сергей Кулаков заявил, что в данный момент устанавливается степень тяжести травм игроков команды после драки с представителями украинского «Миная».

— Я нахожусь в Ярославле, у меня нет подробной информации. Позже все опубликуем на сайте. Самое главное, что на данный момент футболисты находятся в безопасности. То, что написано о травмах футболистов, пока только написано. Степень тяжести надо устанавливать, — цитирует Кулакова РИА Новости.

До этого сообщалось, что российские и украинские футболисты устроили массовую драку в турецком отеле. По данным СМИ, потасовка произошла во время третьего тренировочного сбора, проходящего в Анталье. Факт драки подтвердили в турецком отеле.

В прошлом году шестерых футболистов «Спартака» и «Зенита» дисквалифицировали на шесть матчей Кубка России за участие в драке в игре последнего тура группового этапа турнира. Позже нападающий красно-белых Александр Соболев принес извинения за потасовку во время встречи и объяснил, почему стал ее участником. Он отметил, что зачинщиками драки стали игроки петербургской команды.

Футбол Украина потасовка Россия
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