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Приметы и советы

В США назвали Путина сдерживающим фактором начала третьей мировой войны

Никита Худяков
В мире
В США назвали Путина сдерживающим фактором начала третьей мировой войны
Фото: Администрация президента РФ

Политическую сдержанность и терпение президента России Владимира Путина можно назвать единственным сдерживающим фактором начала третьей мировой войны. Об этом во вторник, 14 февраля, заявил обозреватель Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom.

— И это полностью противоречит общепринятому нарративу о его безрассудстве и безумии. В действительности же имеются довольно веские доказательства того, что этот конфликт (на Украине — прим. «ВМ») последовательно провоцировали США, — сказал он.

По мнению эксперта, Путин не угрожает американскому президенту Джо Байдену, в то время как сенатор Линдси Грэм публично требовал от главы Белого дома создать специальную группу, которая будет участвовать в устранении российского лидера.

— Вот и ответьте, какая сторона более рациональна, а какая — деструктивна? Ответ прост и очевиден, — заявил Наполитано.

До этого Путин сообщил, что победа России в специальной военной операции неизбежна. По мнению лидера, успехи ВС РФ обеспечивают сплоченность народа, а также мужество российских солдат в зоне СВО и работа оборонно-промышленного комплекса.

Третья мировая война США Владимир Путин
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