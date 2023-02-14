Фото: Администрация президента РФ

Политическую сдержанность и терпение президента России Владимира Путина можно назвать единственным сдерживающим фактором начала третьей мировой войны. Об этом во вторник, 14 февраля, заявил обозреватель Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom.

— И это полностью противоречит общепринятому нарративу о его безрассудстве и безумии. В действительности же имеются довольно веские доказательства того, что этот конфликт (на Украине — прим. «ВМ») последовательно провоцировали США, — сказал он.

По мнению эксперта, Путин не угрожает американскому президенту Джо Байдену, в то время как сенатор Линдси Грэм публично требовал от главы Белого дома создать специальную группу, которая будет участвовать в устранении российского лидера.

— Вот и ответьте, какая сторона более рациональна, а какая — деструктивна? Ответ прост и очевиден, — заявил Наполитано.

До этого Путин сообщил, что победа России в специальной военной операции неизбежна. По мнению лидера, успехи ВС РФ обеспечивают сплоченность народа, а также мужество российских солдат в зоне СВО и работа оборонно-промышленного комплекса.