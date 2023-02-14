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Генпрокуратуру РФ попросили проверить турецких строителей в России после землетрясения в Турции

Евгений Жуков
В мире
Генпрокуратуру РФ попросили проверить турецких строителей в России после землетрясения в Турции
Фото: Пресс-служба Совфеда

В Генеральную прокуратуру России поступило прошение о проверке турецких строителей в РФ после разрушительного землетрясения, унесшего в Турции жизни десятков тысяч человек. Об этом во вторник, 14 февраля, рассказал адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы родственников погибших при обрушении крыши спортивно-развлекательного комплекса «Трансвааль-парк» в 2004 году.

— Я обратился к генеральному прокурору как адвокат и представитель потерпевших и родственников погибших 14 февраля в «Трансвааль-парке» в 2004 году, а также как гражданин Российской Федерации, — заявил Трунов.

В своем обращении он просит принять соответствующие меры реагирования и организовать проверку качества строительства объектов, возведенных в РФ турецкими компаниями.

Помимо этого, Трунов призвал ведомство решить вопрос о возбуждении уголовных дел и наложении ареста на имущество и активы турецких компаний в обеспечение возмещения вреда, причиненного россиянам как в Турции, так и в РФ.

— Проблема большого количества погибших носит рецидивный, системный характер. Так, после землетрясения 27 декабря 1939 года в Турции, когда погибли 32 968 человек, были приняты жесткие стандарты строительства зданий. В трагедии 17 августа 1999 года там погибли 18 373 человека, — напомнил Трунов.

По его словам, причинами обрушений специалисты называли низкое качество бетона и арматуры, а также «неверные конструктивные решения зданий». Тогда турецких строителей обвинили в некачественной работе и использовании дешевых материалов, однако через некоторое дело было «спущено на тормозах», передает ТАСС.

До этого заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Фархан Хак заявил, что Совет Безопасности ООН в настоящее время пытается определить масштаб гуманитарных потребностей Турции и Сирии, которые пострадали в результате серии разрушительных землетрясений.

Строительство Генпрокуратура Россия Турция
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