Разведчик из США считает, что освобождение от Запада стало прекрасным подарком для России
Западные страны преподнесли России подарок своими агрессивными заявлениями. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер на своем YouTube-канале.
— Москва не просила о разводе, но США сами его дали. Это был подарок, о котором Россия и мечтать не могла, — сказал он.
По мнению Риттера, после распада СССР наступило время, когда США всем видом показывали свою расположенность к Москве, однако всегда считали ее поверженным противником. Он подчеркнул, что Запад своими агрессивными действиями подтвердили правоту выбранного курса России, передает РИА Новости.
До этого в США назвали президента России Владимира Путина сдерживающим фактором начала третьей мировой войны. По мнению обозревателя Эндрю Наполитано, российский лидер не угрожает американскому президенту Джо Байдену, в то время как сенатор Линдси Грэм публично требовал от главы Белого дома создать специальную группу, которая будет участвовать в устранении российского лидера.