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Западные страны преподнесли России подарок своими агрессивными заявлениями. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер на своем YouTube-канале.

— Москва не просила о разводе, но США сами его дали. Это был подарок, о котором Россия и мечтать не могла, — сказал он.

По мнению Риттера, после распада СССР наступило время, когда США всем видом показывали свою расположенность к Москве, однако всегда считали ее поверженным противником. Он подчеркнул, что Запад своими агрессивными действиями подтвердили правоту выбранного курса России, передает РИА Новости.

До этого в США назвали президента России Владимира Путина сдерживающим фактором начала третьей мировой войны. По мнению обозревателя Эндрю Наполитано, российский лидер не угрожает американскому президенту Джо Байдену, в то время как сенатор Линдси Грэм публично требовал от главы Белого дома создать специальную группу, которая будет участвовать в устранении российского лидера.