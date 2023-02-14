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Военкор Поддубный сообщил об окружении 1,5 тысячи украинских солдат под Артемовском

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Военкор Поддубный сообщил об окружении 1,5 тысячи украинских солдат под Артемовском
Фото: Минобороны РФ

Засевшие в селе Парасковиевка под Артемовском (украинское название — Бахмут) украинские солдаты попали в окружение Вооруженных Сил России. Об этом во вторник, 14 февраля, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный.

По его мнению, участь украинского гарнизона фактически предрешена: в частности, в окружение попали подразделения 125-й бригады теробороны, 24-й механизированная и 57-й мотопехотная бригады ВСУ.

— Пути отхода для 1,5 тысячи солдат ВСУ перерезаны нашими войсками, — написал он в своем Telegram-канале.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие, наступающие в районе Артемовска, фиксировали случаи панического бегства подразделений ВСУ со своих позиций. Отступление украинских бойцов стало результатом успешных наступательных действий штурмовых подразделений российской армии.

Накануне один из бойцов частной военной компании «Вагнер» сообщил, что украинское командование перебрасывает дополнительные силы в Артемовск. По информации бойца, командование ВСУ также продолжает перебрасывать технику и вооружение на данный участок фронта.

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