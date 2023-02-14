Пушилин рассказал об ожесточенных боях на подступах к Артемовску

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Взятие Парасковиевки, расположенной на северных подступах к Артемовску, позволит перекрыть дорогу на Часов Яр — последний путь снабжения украинских войск. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

— Взятие этого населенного пункта (Парасковиевки — прим. «ВМ») позволит перекрыть дорогу на Часов Яр, — сказал он в эфире Первого канала.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин до этого сообщил, что бойцы группы установили контроль над населенным пунктом Красная Гора в ДНР. Кроме того, он опроверг заявления, согласно которым российские военные взяли город Угледар.

До этого на телеканале CNN заявили, что бойцы «Вагнера» представляют собой уникальную угрозу в непосредственном соприкосновении.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал «Вечерней Москве», что ВСУ не смогут начать активное наступление, так как их силы на исходе. По его словам, Россия медленно вытесняет украинские войска.