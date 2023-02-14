СМИ: Костомарову удалили весь некроз

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Российскому фигуристу Роману Костомарову убрали весь некроз, лечение входит в завершающую стадию. Об этом стало известно во вторник, 14 февраля.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», если Костомарову удастся избежать нового некроза, то его смогут снять с аппарата искусственной вентиляции легких. Именно из-за некроза у фигуриста началось отмирание тканей и клеток, что послужило причиной ампутации конечностей.

Фигурист был госпитализирован с пневмонией 10 января и подключен к аппарату ИВЛ. Позже у спортсмена обнаружили сепсис, его состояние оценили как стабильно тяжелое. Через несколько дней оно стабилизировалось, Костомарова отключили от аппарата ЭКМО. Но после этого у него началось отмирание конечностей, появился риск ампутации.

Во вторник, 7 февраля, Костомарову ампутировали стопу на левой ноге. Изначально планировалось ампутировать только пальцы, однако некроз зашел слишком далеко.

«Вечерняя Москва» узнала, поможет ли операция улучшить состояние фигуриста и есть ли риск ампутации других частей тела. По словам врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, некроз усиливает нагрузку на организм человека.