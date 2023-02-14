Психолог Прокопьева объяснила, на чем строится женская дружба
Психолог Ирина Прокопьева рассказала, существует ли женская дружба.
Как пояснила эксперт, дружба не зависит от гендера. Есть понятия мужской и женской дружбы, но они весьма условны. По словам психолога, существуют некоторые критерии, которые помогают укрепить общение между девушками.
— Например, доверие. Это непоколебимая вера в порядочность, честность и преданность другому человеку, — пояснила Прокопьева в комментарии «Радио 1».
Эксперт добавила, что дружба может складываться с самого детства, а может — в середине жизни. На каждом этапе появляются люди, с которыми можно с удовольствием дружить.
Ранее психолог Сергей Ланг пояснил, возможна ли дружба между мужчиной и женщиной.