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Приметы и советы

Психолог Прокопьева объяснила, на чем строится женская дружба

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог Прокопьева объяснила, на чем строится женская дружба
Девушки / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Психолог Ирина Прокопьева рассказала, существует ли женская дружба.

Как пояснила эксперт, дружба не зависит от гендера. Есть понятия мужской и женской дружбы, но они весьма условны. По словам психолога, существуют некоторые критерии, которые помогают укрепить общение между девушками.

— Например, доверие. Это непоколебимая вера в порядочность, честность и преданность другому человеку, — пояснила Прокопьева в комментарии «Радио 1».

Эксперт добавила, что дружба может складываться с самого детства, а может — в середине жизни. На каждом этапе появляются люди, с которыми можно с удовольствием дружить.

Ранее психолог Сергей Ланг пояснил, возможна ли дружба между мужчиной и женщиной.

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