Диетолог Копытько рассказала, как правильно включать соки в рацион

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Кандидат медицинских наук, автор книг о питании Марина Копытько рассказала, как правильно включать соки в рацион питания.

Эксперт отметила, что большинство людей употребляет недостаточно овощей и фруктов в день, поэтому для восполнения потребностей в витаминах, микроэлементах рекомендуется выпивать один стакан сока в день.

— То есть стакан сока может быть альтернативой одной порции фруктов или овощей, которые мы обычно недоедаем. Но если у человека нет возможности перекусить, то эта норма может быть больше: например, вместо одного из перекусов — еще один стакан сока, — рассказала Копытько в комментарии aif.ru.

Речь идет именно о соках, а не морсах или сокосодержащих напитках, в которых немало добавленного сахара. Эксперт добавила, что лучше выбирать соки с мякотью, так как в них есть пищевые волокна.

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