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Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесут тяжелые потери или будут окружены в боях за Артемовск, то доверие к украинскому президенту Владимиру Зеленскому может оказаться подорванным. Об этом во вторник, 14 февраля, пишет газета The Wall Street Journal.

— Сражение за город дорого обходится Киеву. Это может подорвать доверие к администрации президента как внутри страны, так и на международной арене, — говорится в материале.

По словам автора, переход Артемовска под контроль России придаст Москве новый импульс. Это в свою очередь положительно отразится на последующих военных действиях, отмечается в газете.

В последние дни ситуация в Артемовске сильно накалилась. По словам основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, в ближайшее время российским войскам не удастся занять город. Ежедневно Киев подтягивает туда до 500 новых бойцов.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал «Вечерней Москве», что армия Украины не сможет начать активное наступление, так как ее силы на исходе. По его словам, Россия медленно вытесняет украинские войска.