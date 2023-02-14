Фантомные боли и истерики: как ампутация конечностей может сказаться на психике Костомарова

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Из-за прогрессирующего сепсиса у известного фигуриста Романа Костомарова началось отмирание конечностей, которое привело к их ампутации. По разным данным, спортсмен лишился пальцев, стоп и кистей рук. О том, как это может сказаться на психике, «Вечерней Москве» рассказал врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков.

Последствия для психики

По словам специалиста, такая ситуация может вызвать эмоциональное потрясение и шок не только у спортсмена, но и у любого человека.

— Сначала возникает отрицание происходящего, постепенно наступает принятие, за которым вполне возможно развитие депрессивных расстройств, — пояснил Вилков. — Эти расстройства сопровождаются угнетенным настроением и даже суицидальными мыслями.

Кроме того, иногда у пациента появляются фантомные боли, отметил психиатр:

— Человек продолжает ощущать боль в тех конечностях, которые уже ампутировали, потому что мозг еще не привык к отсутствию частей тела. Это такой самообман, который голова создает сама.

Не исключены риски истерических припадков, считает Вилков:

— Они могут появиться вследствие эмоционального шока. Такая реакция — результат отрицания, непринятия и гиперэмоциональности пациента. Обычно они быстро утихают, и их место занимает принятие новых условий.

Пережить эти состояния помогают сила духа и желание жить, уверен специалист. Затем наступает период адаптации к новым реалиям и реабилитация.

Период реабилитации

Психиатр рассказал, что этот процесс занимает не меньше нескольких месяцев, но в тяжелых случаях может затянуться до полугода и нескольких лет:

— Опять же, все зависит от силы личности и характера человека. Если пациент имел опыт преодоления серьезных трудностей, ему будет легче справиться с новыми обстоятельствами.

Также ключевым фактором восстановления, по словам врача, является поддержка близких родственников, жены или детей. Она дает мотивацию быстрее оправиться после перенесенных травм:

— Что касается Костомарова, спортсмены привыкли быстрее преодолевать трудности и сложности. Они умеют превозмогать себя и через труд достигать целей. Поэтому их психика более натренирована для преодоления препятствий, и реабилитация происходит быстрее.

Еще одно важное условие, которое помогает справиться с новыми обстоятельствами, — мотивация. То, что он смог сохранить жизнь и может общаться с родными, ощущать их поддержку, должно мотивировать его быстрее адаптироваться к новой действительности, заключил Вилков.