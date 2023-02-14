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Приметы и советы

США объяснили обнаружение большого количества объектов в небе точными радарами

Евгений Белоусов
В мире
США объяснили обнаружение большого количества объектов в небе точными радарами
Фото: shutterstock

В Белом доме объяснили обнаружение стольких летающих объектов над территорией США всего за несколько дней тем, что американские военные настроили радиолокационные системы. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

— Сотрудники североамериканского командования ПВО (NORAD) настроили параметры радиолокационных систем, степень чувствительности, чтобы искать то, что летает медленно, высоко и имеет небольшие размеры, — заявил он.

По словам Кирби, чем чувствительнее становятся радары, тем больше подобных ситуаций происходит, передает РИА Новости.

3 февраля китайский разведывательный воздушный шар был обнаружен над континентальной частью США. В Пентагоне отметили, что уже фиксировали применение таких летательных аппаратов в последние несколько лет.

В свою очередь китайский МИД сообщил, что аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра. Ведомство признало, что замеченный над США аэростат действительно прилетел из Китая. Из-за данной ситуации запланированный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай отложили.

«Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, насколько сейчас напряжены отношения США и КНР, а также поинтересовалась, может ли начаться активный конфликт между странами.

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