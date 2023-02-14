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Путин: Эффективная защита прав граждан является залогом демократического развития России

Александр Афонин
Общество
Путин: Эффективная защита прав граждан является залогом демократического развития России
Фото: Администрация президента РФ

Обеспечение эффективной защиты прав и свобод россиян сегодня служит залогом развития России как правового, демократического государства. Об этом во вторник, 14 февраля, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодном совещании судей.

— Важно, чтобы принятые по итогам съезда решения вели к реальным изменениям, повышали качество работы судебной системы, а значит, делали более доступной и эффективной защиту прав, свобод и законных интересов наших граждан. В этом залог развития России как правового демократического государства, — цитирует Путина официальный сайт Кремля.

14 февраля Владимир Путин принял участие в ежегодном совещании судей общей юрисдикции, военных и арбитражных судов России. Мероприятие было посвящено подведению итогов работы в 2022 году и постановке задач на 2023-й.

В ходе совещания президент заявил, что предпринимателям, находящимся под следствием, стоит назначать более мягкие меры пресечения вместо помещения под арест, что поспособствует гуманизации правосудия. По его словам, судебная власть всегда оказывала влияние на формирование благоприятного экономического климата в России.

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