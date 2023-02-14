Московский зоопарк показал одного из спасенных гималайских медведей Васю
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова поделилась кадрами с Васей — одним из недавно спасенных гималайских медведей.
— Вася — самый активный, он всегда резвится на прогулке, лазает и переворачивается на бревнах. Свой уличный вольер Вася делит на двоих с Фаней, но гулять они выходят по очереди. Вася и Фаня, каждый в своем вольере, живут на Старой территории зоопарка рядом с красными пандами. А третий медведь, самка Бабуля, поселилась на «Острове зверей», — рассказала она.
По словам Акуловой, в спячку этой зимой медведи уже не лягут. Специалисты зоопарка считают, что они вообще никогда в ней не были из-за плохих условий содержания, написала гендиректор Московского зоопарка в своем Telegram-канале.
Трех гималайских медведей — Бабулю, Васю и Фаню — изъяли у контрабандистов и приютили в столичном зоопарке. Животные продолжительное время жили в стесненных условиях и плохо питались. В настоящее время они проходят курс реабилитации, разработанный ветеринарами и зоологами зоосада.
Другой косолапый столичного зоопарка — медведь Диксон — недавно впервые вышел на охоту В его бассейн запустили живую форель, которая сразу заинтересовала животное.