Сергей Собянин рассказал о работе спасателей на зимних водоемах Москвы

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Более 20 спасательных судов на воздушной подушке дежурят на водоемах Москвы зимой для безопасности жителей. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил мэр города Сергей Собянин.

— Важно, конечно, не допустить несчастных случаев. Для этого в течение всего года спасатели патрулируют водоемы, проводят встречи с жителями и школьниками. Сегодня в составе Московской службы 25 поисково-спасательных станций, где трудятся больше 500 человек, — заявил он.

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По словам московского мэра, суда на воздушных подушках способны передвигаться по льду, воде и заболоченной местности. Кроме того, они преодолевают неровности и ломаный лед со средней скоростью до 80 километров в час.

Спасателям столицы также помогают и беспилотники. В 2022 году ими было выполнено более 400 полетов для выявления нарушений правил безопасности на воде, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Недавно заместитель начальника региональной противопожарно-спасательной службы Игорь Сорокин рассказал, что в ходе патрулирования спасатели довели до рыбаков информацию о состоянии льда и напомнили им правила выхода на лед в зимний период.

По его словам, перепады температуры воздуха в январе повлияли на структуру и толщину льда на водоемах столичного региона.