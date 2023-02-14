Сергей Собянин рассказал о работе спасателей на зимних водоемах Москвы
Более 20 спасательных судов на воздушной подушке дежурят на водоемах Москвы зимой для безопасности жителей. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил мэр города Сергей Собянин.
— Важно, конечно, не допустить несчастных случаев. Для этого в течение всего года спасатели патрулируют водоемы, проводят встречи с жителями и школьниками. Сегодня в составе Московской службы 25 поисково-спасательных станций, где трудятся больше 500 человек, — заявил он.
По словам московского мэра, суда на воздушных подушках способны передвигаться по льду, воде и заболоченной местности. Кроме того, они преодолевают неровности и ломаный лед со средней скоростью до 80 километров в час.
Спасателям столицы также помогают и беспилотники. В 2022 году ими было выполнено более 400 полетов для выявления нарушений правил безопасности на воде, написал Собянин в своем Telegram-канале.
Недавно заместитель начальника региональной противопожарно-спасательной службы Игорь Сорокин рассказал, что в ходе патрулирования спасатели довели до рыбаков информацию о состоянии льда и напомнили им правила выхода на лед в зимний период.
По его словам, перепады температуры воздуха в январе повлияли на структуру и толщину льда на водоемах столичного региона.