Пентагон не готов объявить о предоставлении Киеву боевых самолетов

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Соединенным Штатам пока нечего объявлять о возможных поставках Украине истребителей. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.

— По вопросу самолетов: у меня нет никаких анонсов об этом на сегодня, — заявил он.

По словам Остина, США и союзники продолжают оценивать нужды Украины и ожидают активизации действий украинских войск весной. Тем не менее Вашингтон никак не удерживает Польшу от стремлений самостоятельно предоставить Украине военную помощь, передает РИА Новости.

Недавно стало известно, что чиновники от оборонной промышленности Великобритании обсуждают с коллегами с Украины планы производства британских вооружений на территории республики.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Вечерней Москве», почему стагнация на Украине неизбежна. По его мнению, поставки британских и любых других самолетов никак не улучшат позиции Украины в военном конфликте, так как для управления подобным оборудованием нужны специалисты в области авиации, которых у Киева осталось очень мало.