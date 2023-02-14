The New York Times опубликовала кадры гибели наемника из США на Украине

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Американская газета The New York Times во вторник, 14 февраля, опубликовала видеозапись, где показан момент гибели американского наемника Пита Рида в результате ракетного удара на Украине.

— На видео показан Рид с группой работников по оказанию помощи, стоящих рядом с белым фургоном, который они использовали для перевозки гуманитарных грузов. Ракета, летевшая параллельно земле, бьет прямо по фургону, уничтожая его и убивая Рида, — пишет издание.

3 февраля Госдеп подтвердил, что на Украине скончался гражданин США. До этого американские СМИ сообщили о гибели бывшего морского пехотинца Пита Рида, который приехал принять участие в спецоперации на стороне украинской армии в числе наемников.

Военный эксперт Андрей Кошкин рассказал «Вечерней Москве» о роли иностранных наемников в украинском конфликте. По его словам, США и другие члены Североатлантического альянса фактически отправляют своих военных в зону боевых действий под прикрытием, называя их добровольцами, но продолжают это тщательно скрывать.