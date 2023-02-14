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Реализация новых поставок танков украинским войскам является нарушением прежних табу и может обернуться эскалацией конфликта между Россией и Западом. Об этом заявила депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен во вторник, 14 февраля.

— Отправка тяжелых боевых танков, которую федеральный канцлер Олаф Шольц ранее считал «красной чертой», является еще одним нарушением табу и крайне опасной эскалацией, — сказала политик в интервью Global Times.

Дагделен добавила, что подобные решения приближают Германию к статусу прямого участника конфликта. Если же США продолжат оказывать давление, то Берлин окажется на тонкой грани военного столкновения с Москвой. Чтобы этого избежать, необходимо искать дипломатические пути решения ситуации, цитирует издание депутата.

При помощи украинского кризиса США активно ослабляют не только Россию, но и Германию. Как рассказал «Вечерней Москве» политолог Юрий Светов, подобный подход выгоден американцам, так как вместо экономически успешного Берлина они хотят выбрать другую страну, через которую продолжат оказывать влияние на Евросоюз.