Фото: Pixabay

Решение уйти от прежних табу относительно поставок наступательной техники НАТО на Украину может обернуться эскалацией между Западом и Россией. Таким мнением во вторник, 14 февраля, поделилась депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен.

На протяжении долгого времени канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывался передавать танки Украине. Однако в начале текущего года глава немецкого правительства поменял свое решение и анонсировал поставку Киеву 14 танков Leopard 2.

— Отправка тяжелых боевых танков, которую Шольц ранее считал «красной чертой», является еще одним нарушением табу и крайне опасной эскалацией, — заявила Дагделен, слова которой приводит издание Global Times.

Парламентарий уверена, что Берлин в итоге приблизился к тому, чтобы напрямую вступить в конфликт на Украине. Дагделен убеждена, что в будущем под давлением Соединенных Штатов Германия может напрямую вступить в военное столкновение с Россией. Она призвала остановить «сползание мира к ядерному Армагеддону» и отказаться от дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

При помощи украинского кризиса США активно ослабляют не только Россию, но и Германию. Как рассказал «Вечерней Москве» политолог Юрий Светов, подобный подход выгоден американцам, так как вместо экономически успешного Берлина они хотят выбрать другую страну, через которую продолжат оказывать влияние на Евросоюз.