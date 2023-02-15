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Глава МИД Венгрии заявил о собственном видении Будапештом мира на Украине

Егор Провоторов
В мире
Глава МИД Венгрии заявил о собственном видении Будапештом мира на Украине
Фото: shutterstock

Венгрия выступает за скорейшие переговоры для урегулирования ситуации на Украине, в то время как остальные члены Евросоюза ожидают более выгодных для Киева условий, заявил во вторник, 14 февраля, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с французской визави Катрин Колонна.

По словам Сийярто, Венгрия призывает к немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров на Украине. Однако, другие члены Евросоюза ждут более выгодных условий для Киева, чтобы достичь мира.

Глава венгерской дипломатии подчеркнул, что точка зрения Франции отличается от точки зрения Венгрии по этому вопросу, а также от точки зрения всех стран Европы. Венгрия призывает к прекращению конфликта немедленно, в то время как другие страны считают, что лучше начинать переговоры, когда будет более благоприятная военная ситуация.

Венгерский министр заявил также, что не верит в такой подход и считает, что конфликт нужно решать сейчас. Он вместе с тем подчеркнул, что Венгрия хочет мира и готова к диалогу со всеми заинтересованными сторонами для достижения этой цели, пишет РИА Новости.

В начале февраля госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Чаба Деметер заявил, что резолюция Европарламента о передаче украинской стороне тяжелого вооружения, а также призывы к введению полного эмбарго на российские энергоносители и ядерное топливо провоцируют эскалацию конфликта на Украине.

Украина Венгрия Переговоры
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