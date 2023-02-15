Le Figaro: Французская армия испытывает дефицит боеприпасов на фоне помощи Киеву

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Французские вооруженные силы испытывают серьезный дефицит боеприпасов на фоне военной помощи Украине, что может усилить разногласия между политическими силами в вопросе поддержки Киева, сообщает газета Le Figaro.

Отмечается, что французская армия в настоящий момент испытывает дефицит боеприпасов, особенно калибра 155 мм, используемых в гаубицах и орудиях полевой артиллерии. Об этом рассказал журналистам депутат Национального собрания от партии «Национальное объединение» Жюльен Ранкуль. Он вместе с Венсаном Брю из партии «Демократическое движение» подготовил доклад о состоянии резервов боеприпасов в ВС республики.

Французские парламентарии призывают к переоценке запасов вооружений с учетом возможности крупного столкновения и восстановлению арсеналов, отказавшись от минимизации запасов ради экономии.

Le Figaro отмечает, что проблему с дефицитом боеприпасов осознают изготовители вооружений и Министерство вооруженных сил. Однако изготовители ограничены размерами рынка, который долгое время был адаптирован к логике мирного времени. В связи с этим производство разных видов пороха оказалось недостаточно развитым и несоответствующим нынешним потребностям, пишет ТАСС.

Начальник штаба Сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль отметил, что производство достигло своего максимума. Le Figaro предупреждает, что в ближайшее время следует ожидать напряженности между сторонниками поддержки Украины и теми, кто захочет сохранить запасы ради национальной обороны.

В минувший понедельник, 13 февраля, стало известно, что НАТО собирается попросить членов альянса нарастить запасы вооружения, которые истощились из-за событий на Украине.