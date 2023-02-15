Главные новости к утру 15 февраля

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Российские спасатели вернулись в Москву, завершив операцию по ликвидации последствий серии землетрясений в Турции. Более 150 специалистов российского спасательного ведомства работали в самом пострадавшем от природного катаклизма регионе Турции.

Они в круглосуточном режиме вели поисково-спасательные работы и оказывали помощь местным жителям, которые пострадали в результате стихийного бедствия.

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