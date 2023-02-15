Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 15 февраля

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий

В среду, 15 февраля, на некоторых столичных дорогах движение транспорта будет затруднено. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до восьми баллов, — говорится в сообщении.

В основном движение транспорта будет затруднено в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» водителям порекомендовали в вечернее время суток выбирать общественный транспорт для передвижения по городу, чтобы сэкономить время.

До конца года в столице появятся новые выделенные полосы общей протяженностью более 40 километров. На сегодняшний день по выделенным полосам передвигаются более 460 маршрутов, которыми пользуются свыше 2,4 миллиона пассажиров.

4 марта в столице запустят две новые выделенные полосы в Библиотечном проезде и на Озерной улице. Благодаря новым выделенкам время в дороге уменьшится с 5 и 12 минут до двух для 12 маршрутов и более чем 58 тысяч горожан.