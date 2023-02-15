Ефимов: Москва заключит с инвестором офсетный контракт на поставку лекарств

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Москва планирует заключить с инвестором офсетный контракт на поставку лекарственных препаратов по 43 международным непатентованным наименованиям (МНН). Об этом в среду, 15 февраля, сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Москва заключит с победителем офсетный контракт, по условиям которого тот должен будет вложить не менее миллиарда рублей в создание производства противоглаукомных, противоопухолевых и анальгезирующих препаратов, а также антидепрессантов и нейролептиков по 43 международным непатентованным наименованиям, — заявил он.

По словам заместителя столичного мэра, заявки на участие в электронном конкурсе инвесторов принимаются до 20 февраля включительно. На данный момент Москва подписала с инвесторами шесть офсетных контрактов, три из которых — по поставке лекарственных средств.

Глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что столица заинтересована в создании новых производств, в том числе фармацевтических. Это позволяет не только получать необходимые лекарства для горожан, но и создавать новые высокооплачиваемые рабочие места.

До этого Ефимов сообщил, что Москва принимает заявки инвесторов на участие в электронном конкурсе. Его победитель сможет заключить с городом офсетный контракт на создание производства лекарств и поставку препаратов по 20 международным непатентованным наименованиям для нужд столицы.

8 февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сейчас город работает над развитием нескольких проектов, которые станут двигателями развития экономики в ближайшие годы. Так, одним из ключевых направлений для города является развитие фармацевтики.