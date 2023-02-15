Нутрициолог Зубарева рассказала, как приучить себя к правильному питьевому режиму

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Врач-терапевт и нутрициолог Наталья Зубарева дала советы, как приучить себя к правильному питьевому режиму.

Эксперт посоветовала привязать прием воды к определенному действию, которое человек выполняет ежедневно. Например, проснулись утром или пришли на работу — выпейте стакан воды.

Стоит всегда носить с собой бутылку воды: не только на тренировку, но и в повседневной жизни. Эксперт советует заменять простой водой напитки, которые человек пьет обычно: чай, кофе, компоты.

Также стоит выпить стакан воды, если у человека возникает чувство голода. Кроме того, можно ставить специальные будильники в течение дня, которые будут напоминать о необходимости выпить стакан воды, передает Life.ru.

При этом нутрициолог Ольга Панова посоветовала чаще пить зеленый чай. Употребление данного напитка способствует снижению риска образования тромбов в кровеносных сосудах, передает ФАН.

Врач-генетик Александр Резник заявил, что некоторым людям не стоить пить больше трех чашек кофе в день.