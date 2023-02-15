Нутрициолог Зубарева рассказала, как приучить себя к правильному питьевому режиму
Врач-терапевт и нутрициолог Наталья Зубарева дала советы, как приучить себя к правильному питьевому режиму.
Эксперт посоветовала привязать прием воды к определенному действию, которое человек выполняет ежедневно. Например, проснулись утром или пришли на работу — выпейте стакан воды.
Стоит всегда носить с собой бутылку воды: не только на тренировку, но и в повседневной жизни. Эксперт советует заменять простой водой напитки, которые человек пьет обычно: чай, кофе, компоты.
Также стоит выпить стакан воды, если у человека возникает чувство голода. Кроме того, можно ставить специальные будильники в течение дня, которые будут напоминать о необходимости выпить стакан воды, передает Life.ru.
При этом нутрициолог Ольга Панова посоветовала чаще пить зеленый чай. Употребление данного напитка способствует снижению риска образования тромбов в кровеносных сосудах, передает ФАН.
Врач-генетик Александр Резник заявил, что некоторым людям не стоить пить больше трех чашек кофе в день.