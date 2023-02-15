Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Нутрициолог Зубарева рассказала, как приучить себя к правильному питьевому режиму

Ирина Игнатенко
Общество
Нутрициолог Зубарева рассказала, как приучить себя к правильному питьевому режиму
Фото: Unsplash

Врач-терапевт и нутрициолог Наталья Зубарева дала советы, как приучить себя к правильному питьевому режиму.

Эксперт посоветовала привязать прием воды к определенному действию, которое человек выполняет ежедневно. Например, проснулись утром или пришли на работу — выпейте стакан воды.

Стоит всегда носить с собой бутылку воды: не только на тренировку, но и в повседневной жизни. Эксперт советует заменять простой водой напитки, которые человек пьет обычно: чай, кофе, компоты.

Также стоит выпить стакан воды, если у человека возникает чувство голода. Кроме того, можно ставить специальные будильники в течение дня, которые будут напоминать о необходимости выпить стакан воды, передает Life.ru.

При этом нутрициолог Ольга Панова посоветовала чаще пить зеленый чай. Употребление данного напитка способствует снижению риска образования тромбов в кровеносных сосудах, передает ФАН.

Врач-генетик Александр Резник заявил, что некоторым людям не стоить пить больше трех чашек кофе в день.

Здоровье нутрициолог Напитки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Любить свое дело машина не научит: как студент с помощью нейросети диплом написал

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Крупному бизнесу придется делиться: зачем нужен добровольный взнос в бюджет

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Блокаду прорвали сами: в Крыму начали работать первые банкоматы Сбера

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Все мнения
О проекте