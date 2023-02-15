Свыше 10 ветхих построек восстановили на северо-западе Москвы

Фото: Пресс-служба Госинспекции Москвы

Москва, Строительный проезд, 7Ак1 Карта всех событий

В прошлому году специалисты Госинспекции по недвижимости восстановили 10 ветхих построек на северо-западе столицы. Об этом в среду, 15 февраля, рассказал начальник Госинспекции, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

— Всего в 2022 году на северо-западе столицы демонтировали 22 аварийных постройки, ранее выявленных ведомством, и 11 ветхих объектов привели в надлежащий вид, — рассказал он.

К примеру, в ходе работ специалисты восстановили объект площадью более 56 квадратных метров, расположенный по адресу Строительный проезд, 7а, рядом со Сходненским каналом и Сходненской ГЭС.