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Приметы и советы

Кинолог Голубев дал советы тем, кто хочет завести собаку

Ирина Игнатенко
Общество
Кинолог Голубев дал советы тем, кто хочет завести собаку
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Если человек решил завести собаку, то он должен быть уверен, что сможет должным образом обеспечить уход и воспитание питомца. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам специалиста, важно быть надежным и предсказуемым для питомца: нельзя кричать на собаку при обучении, менять уже установленные правила или часто изменять график прогулок и кормления.

При общении с питомцем следует следить за своим состоянием и быть спокойным, животное чувствует нервозность или злость хозяина.

Следует четко определить правила совместного проживания: если собаке разрешено спать на диване, то она может это делать всегда, а не от случая к случаю. За правильное поведение питомца нужно хвалить и поощрять, передает РИАМО.

До этого Голубев посоветовал проконсультироваться с ветеринаром, чтобы правильно подобрать корм для собаки, передает Nation news.

Эксперты рассказали, как укрепить иммунитет собаки зимой. Чтобы питомец меньше болел, нужно соблюдать несколько правил повышения иммунитета у домашнего животного. Первым пунктом стоит подбор правильного рациона. Не стоит экономить на кормах.

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