Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ресторатор Соколов перечислил плюсы дистанционной торговли алкоголем

Ирина Игнатенко
Общество
Ресторатор Соколов перечислил плюсы дистанционной торговли алкоголем
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Дистанционная торговля алкоголем удобна как для ресторанов, так и для их клиентов, предложение федерации рестораторов и отельеров следует одобрить. Такое мнение высказал ресторатор, владелец баров Дмитрий Соколов.

Эксперт отметил, что в большей степени в снятии запреты заинтересованы те заведения, у которых есть функция доставки. Тогда они будут делать лицензию на продажу алкоголя, чтобы увеличить собственную выручку.

— Полагаю, что не выдержат они конкуренции и с магазинами, хотя здесь все зависит от финансовой схемы служб доставки. Если будет большая скидка на алкоголь как на добавочную услугу, то вполне возможно, что бары смогут навязать соперничество розничным сетям, — отметил эксперт в комментарии НСН.

Ранее федерация рестораторов и отельеров обратилась с просьбой к Совету Федерации снять запрет на дистанционную торговлю алкоголем для рынка общепита, передает Nation news.

В Москве с 1 марта изменятся правила выдачи лицензий на розничную торговлю алкоголем. У заявителей появится право устранять нарушения, выявленные в процессе рассмотрения заявки, сообщили «Вечерней Москве» в столичном Департаменте торговли и услуг.

Алкоголь Торговля Рестораны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Александр Лосото
Александр Лосото

Незаменимый герой: педиатр не пятитысячная купюра, чтобы нравиться всем и каждому

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Все мнения
О проекте