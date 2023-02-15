Ресторатор Соколов перечислил плюсы дистанционной торговли алкоголем

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Дистанционная торговля алкоголем удобна как для ресторанов, так и для их клиентов, предложение федерации рестораторов и отельеров следует одобрить. Такое мнение высказал ресторатор, владелец баров Дмитрий Соколов.

Эксперт отметил, что в большей степени в снятии запреты заинтересованы те заведения, у которых есть функция доставки. Тогда они будут делать лицензию на продажу алкоголя, чтобы увеличить собственную выручку.

— Полагаю, что не выдержат они конкуренции и с магазинами, хотя здесь все зависит от финансовой схемы служб доставки. Если будет большая скидка на алкоголь как на добавочную услугу, то вполне возможно, что бары смогут навязать соперничество розничным сетям, — отметил эксперт в комментарии НСН.

Ранее федерация рестораторов и отельеров обратилась с просьбой к Совету Федерации снять запрет на дистанционную торговлю алкоголем для рынка общепита, передает Nation news.

В Москве с 1 марта изменятся правила выдачи лицензий на розничную торговлю алкоголем. У заявителей появится право устранять нарушения, выявленные в процессе рассмотрения заявки, сообщили «Вечерней Москве» в столичном Департаменте торговли и услуг.