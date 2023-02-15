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NYT: Запад опоздал с помощью украинским войскам в Артемовске

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
NYT: Запад опоздал с помощью украинским войскам в Артемовске
Фото: shutterstock

Несмотря на свои планы власти Запада опоздали с помощью украинской армии в Артемовске. Об этом пишет газета New York Times.

— К каким бы планам союзники Украины ни пришли к концу встреч, которые завершатся в среду, представляется ясным, что для помощи городу Бахмут будет слишком поздно, — отмечается в статье.

Также NYT напомнил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил о превышении темпов расходования оружием Украиной.

По данным украинских СМИ, из госучреждений Артемовска вывозятся архивы украинской администрации. Уточняется, что эти документы якобы принадлежат управлению образования и пенсионному фонду, передает РИА Новости.

До этого боец частной военной компании «Вагнер» заявил, что украинская армия перебрасывает в Артемовск (украинское название — Бахмут) и его пригород новую технику и подразделения. Несмотря на переброску новых сил, штурмовые подразделения «Вагнера» продолжают продвигаться вперед как в самом городе, так и на его окраинах.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал «Вечерней Москве», что ВСУ не смогут начать активное наступление, поскольку их силы на исходе. По его словам, Россия медленно вытесняет украинские войска.

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