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Москвичи стали реже нарушать ПДД

Степан Жирнов

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Москвичи стали реже нарушать ПДД
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В январе 2023 года количество уголовных дел, возбужденных после нарушений правил дорожного движения, сократилось по сравнению с прошедшим годом. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры в среду, 15 февраля.

По данным ведомства, по сравнению с январем 2022 года показатель снизился на 3,2 процента и остановился на отметке 30 случаев. Также вполовину сократились случаи смертельных исходов в подобных ДТП. В текущем году их случилось только четыре.

Ранее в прокуратуре рассказали, какие округа в Москве стали самыми безопасными в январе 2023 года.

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