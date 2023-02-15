Путешествуем ВМесте
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Москвичи стали реже нарушать ПДД
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
В январе 2023 года количество уголовных дел, возбужденных после нарушений правил дорожного движения, сократилось по сравнению с прошедшим годом. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры в среду, 15 февраля.
По данным ведомства, по сравнению с январем 2022 года показатель снизился на 3,2 процента и остановился на отметке 30 случаев. Также вполовину сократились случаи смертельных исходов в подобных ДТП. В текущем году их случилось только четыре.
Ранее в прокуратуре рассказали, какие округа в Москве стали самыми безопасными в январе 2023 года.
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Приметы и советы
Народный календарь. Что может навлечь беду на Починки 16 февраля Народный календарь. Что нельзя делать 15 февраля в Сретение Господне Народный календарь. Как узнать 14 февраля, каким будет муж Народный календарь. Почему нельзя лгать 13 февраля Народный календарь. Как 12 февраля уберечься от скандалов в семье
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