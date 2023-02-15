Москвичи стали реже нарушать ПДД

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В январе 2023 года количество уголовных дел, возбужденных после нарушений правил дорожного движения, сократилось по сравнению с прошедшим годом. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры в среду, 15 февраля.

По данным ведомства, по сравнению с январем 2022 года показатель снизился на 3,2 процента и остановился на отметке 30 случаев. Также вполовину сократились случаи смертельных исходов в подобных ДТП. В текущем году их случилось только четыре.

Ранее в прокуратуре рассказали, какие округа в Москве стали самыми безопасными в январе 2023 года.