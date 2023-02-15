Психолог Ярошенко пояснила, почему дети часто обманывают

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Семейный психолог Анна Ярошенко рассказала, почему дети могут обманывать.

Чаще всего обман происходит из-за страха быть наказанным или желание избежать неприятных последствий. Именно из-за этого чаще всего врут и дети, и взрослые.

Нежелание выполнять возложенные на человека обязанности — тоже популярная причина лжи не только у детей, но и у взрослых.

Часто подростки скрывают правду при нарушении личных границ. Так проявляется процесс сепарации — постепенного отделения взрослеющего чада от родителей.

Кроме того, дети могут врать ради привлечения к себе внимания или из желания повысить собственный рейтинг в глазах сверстников. Для этого ребенок выдумывает о себе или о своих родителях какие-то небылицы, которые могли бы заставить окружающих больше его уважать, передает aif.ru.

В свою очередь психолог Полина Малахова пояснила, что когда ребенок с помощью вранья создает игровую реальность, то это нормально. Такое особенно наблюдается в 4-6 лет и влияет на творческие способности, передает РИАМО.

Специалисты Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы (ГППЦ) обучат столичных педагогов и воспитателей раннему выявлению речевых нарушений у детей.