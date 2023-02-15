Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Психолог Ярошенко пояснила, почему дети часто обманывают

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог Ярошенко пояснила, почему дети часто обманывают
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Семейный психолог Анна Ярошенко рассказала, почему дети могут обманывать.

Чаще всего обман происходит из-за страха быть наказанным или желание избежать неприятных последствий. Именно из-за этого чаще всего врут и дети, и взрослые.

Нежелание выполнять возложенные на человека обязанности — тоже популярная причина лжи не только у детей, но и у взрослых.

Часто подростки скрывают правду при нарушении личных границ. Так проявляется процесс сепарации — постепенного отделения взрослеющего чада от родителей.

Кроме того, дети могут врать ради привлечения к себе внимания или из желания повысить собственный рейтинг в глазах сверстников. Для этого ребенок выдумывает о себе или о своих родителях какие-то небылицы, которые могли бы заставить окружающих больше его уважать, передает aif.ru.

В свою очередь психолог Полина Малахова пояснила, что когда ребенок с помощью вранья создает игровую реальность, то это нормально. Такое особенно наблюдается в 4-6 лет и влияет на творческие способности, передает РИАМО.

Специалисты Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы (ГППЦ) обучат столичных педагогов и воспитателей раннему выявлению речевых нарушений у детей.

ложь Дети Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Александр Лосото
Александр Лосото

Незаменимый герой: педиатр не пятитысячная купюра, чтобы нравиться всем и каждому

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Все мнения
О проекте