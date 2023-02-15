Кремль: Путин получает информацию о ходе СВО в режиме онлайн

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в режиме онлайн получает информацию от военных о происходящем в ходе специальной военной операции. Об этом в среду, 15 февраля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— По линии военных, разумеется, верховный главнокомандующий получает всю информацию — постоянно, регулярно и в режиме онлайн, — цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля рассказал об этом, комментируя ситуацию под Угледаром, где ВСУ расстреляли группу медиков, эвакуировавших раненых.

До этого в Минобороны заявили о прорыве обороны украинских войск в ЛНР. При этом отмечается, что российских военных не удержала даже укрепленная вторая линия ВСУ, которая при бегстве не успела забрать военное имущество и тела своих убитых солдат.

13 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что во время спецоперации необходимо взять контроль над Харьковом и Одессой для обеспечения безопасности России.

Научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», что Соединенные Штаты добиваются от Украины более активных боевых действий, чтобы не допустить ее поражения.