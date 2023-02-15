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Приметы и советы

Народный календарь. Чего нельзя надевать 16 февраля, чтобы не навлечь большие неприятности

Араз Салехов
Общество
Народный календарь. Чего нельзя надевать 16 февраля, чтобы не навлечь большие неприятности
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

16 февраля православная церковь вспоминает праведных Симеона и Анну Пророчицу. В этот день почитается память святого мученика Власия.

В народе этот праздник называли Починка. В этот день запрещено носить вещи черного цвета и брать деньги в долг. Это нужно, чтобы не навлечь на себя большие неприятности.

Название «Починки» 16 февраля получило из-за осмотра, ремонта и подготовке к весне полевого инвентаря — упряжек, конской сбруи, телег. Также в этот день принято, чтобы хозяин дома вставал с рассветом и принимался чинить летнюю сбрую.

Приметы погоды:

Лес шумит — к оттепели или снегу, трещит — к затяжным морозам.

Много снега — к дождливому лету.

Воробьи громко чирикают — скоро наступит весна.

Именины отмечают: Владимир, Адриан, Анна, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Роман, Святослав, Семен.

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