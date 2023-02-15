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В парке «Кузьминки» 18 февраля пройдет «Забег маяков»

Никита Худяков
Город
В парке «Кузьминки» 18 февраля пройдет «Забег маяков»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

В парке «Кузьминки» 18 февраля пройдет «Забег маяков», он входит в программу еженедельных субботних пробежек. Об этом в среду, 15 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Тематический забег пройдет в Москве во второй раз. В прошлом году он был посвящен Международному дню маяка. На этот раз волонтеры и спортсмены получат уникальную открытку. Участникам советуют надевать на пробежку одежду красного цвета.

Принять участие может любой желающий. Для этого нужно прийти в 08:45 на разминку к сцене на главной площади парка «Кузьминки». Пятикилометровая пробежка начнется в 09:00, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Парк Горького пригласил всех жителей Москвы подготовиться к беговому сезону. Заниматься с горожанами будут профессиональные спортсмены Григорий Степанов и Алексей Бордаков.

У жителей города есть возможность присоединиться к интенсивным кроссам на дистанции от 20 до 40 километров в соревновательном темпе. Новички могут пробежать дистанцию от трех до пяти километров. Проходить маршруты можно постепенно, улучшая свои показатели к каждому занятию.

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