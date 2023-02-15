Путешествуем ВМесте
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Народный календарь. Что запрещено делать 17 февраля, чтобы не навлечь на себя большую беду
17 февраля православная церковь почитает память преподобного Николая Исповедника. В этот день нельзя мыться, стричь ногти или подстригать волосы — так можно навлечь на себя большую беду.
Также лучше отложить запланированную на этот день поездку, а если не удастся этого сделать, то нужно помолиться Святому Николаю перед отправлением.
Приметы погоды:
Хороший урожай гарантирован, если в этот день появился иней.
Почерневший лес — к оттепели, а гнущиеся к низу ветки ели — к снегу.
Именины отмечают: Андрей, Петр, Иосиф, Алексей, Николай, Аркадий, Федор, Борис, Иван и Кирилл.
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Приметы и советы
Народный календарь. Что запрещено делать 17 февраля, чтобы не навлечь на себя большую беду Народный календарь. Что может навлечь беду на Починки 16 февраля Народный календарь. Что нельзя делать 15 февраля в Сретение Господне Народный календарь. Как узнать 14 февраля, каким будет муж Народный календарь. Почему нельзя лгать 13 февраля
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