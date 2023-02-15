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Народный календарь. Что запрещено делать 17 февраля, чтобы не навлечь на себя большую беду

Лейла Алиева
Общество
Народный календарь. Что запрещено делать 17 февраля, чтобы не навлечь на себя большую беду
Фото: shutterstock

17 февраля православная церковь почитает память преподобного Николая Исповедника. В этот день нельзя мыться, стричь ногти или подстригать волосы — так можно навлечь на себя большую беду.

Также лучше отложить запланированную на этот день поездку, а если не удастся этого сделать, то нужно помолиться Святому Николаю перед отправлением.

Приметы погоды:

Хороший урожай гарантирован, если в этот день появился иней.

Почерневший лес — к оттепели, а гнущиеся к низу ветки ели — к снегу.

Именины отмечают: Андрей, Петр, Иосиф, Алексей, Николай, Аркадий, Федор, Борис, Иван и Кирилл.

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