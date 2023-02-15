Народный календарь. Что запрещено делать 17 февраля, чтобы не навлечь на себя большую беду

Фото: shutterstock

17 февраля православная церковь почитает память преподобного Николая Исповедника. В этот день нельзя мыться, стричь ногти или подстригать волосы — так можно навлечь на себя большую беду.

Также лучше отложить запланированную на этот день поездку, а если не удастся этого сделать, то нужно помолиться Святому Николаю перед отправлением.

Приметы погоды:

Хороший урожай гарантирован, если в этот день появился иней.

Почерневший лес — к оттепели, а гнущиеся к низу ветки ели — к снегу.

Именины отмечают: Андрей, Петр, Иосиф, Алексей, Николай, Аркадий, Федор, Борис, Иван и Кирилл.