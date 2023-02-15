Врач Логачева рассказала, как аллергикам пережить период весеннего цветения

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Врач клинической лабораторной диагностики Наталья Логачева рассказала, как аллергикам пережить период весеннего цветения.

Эксперт посоветовала составить календарь пиков цветения деревьев и трав своего региона. На это время лучше отправиться в отпуск в другую климатическую зону. Если такой возможности нет, то на улице стоит находиться в солнцезащитных очках. По возвращении домой и в течение дня нужно несколько раз промывать лицо, нос и глаза от пыльцы.

Стоит выбирать одежду, которая легко стирается и обрабатывается от аллергенов и менять ее как можно чаще. Также нужно не забывать о влажной уборке, сообщает издание «Вести Подмосковья».

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщил, что декоративные цветы, из которых составляют композиции в букетах, не являются сильными аллергенами благодаря достаточно тяжелой пыльце. Однако неприятные реакции могут вызывать компоненты почвы и вредные химикаты, которыми цветы обрабатывали при выращивании, передает «360».

Аллергию вызывают не сладости, а компоненты, которые входят в состав десертов. Об этом рассказала врач-диетолог Марьям Джутова.