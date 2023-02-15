Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москва, Лухмановская улица, 35 Карта всех событий

Детский турнир по хоккею с шайбой «Битва за Кавказ 2023» состоится 25 февраля на катке «Метеор». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы города Москвы.

По словам организатора спортивного мероприятия, в роли которого выступила АНО «Лига Патриотов», матч начнется в 12:00.

9 февраля стало известно о подготовке юных хоккеистов из Луганска к чемпионату России на базе учреждений Москомспорта. Тогда на льду спорткомплекса «Центральный» прошел товарищеский матч между луганским «Дизелем» и командой «Янтарь» из Москвы среди юношей 2008 года рождения.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что строительство дворца спорта в Некрасовке подходит к завершающему этапу. В трехэтажном здании появится 12 функциональных зон для занятий по хоккею и фигурному катанию, плаванию, шахматам, хореографии и ритмической гимнастике, единоборствам, экстремальным видам спорта и скалолазанию.

Глава города также рассказал о планах развития спортивной инфраструктуры Москвы в этом году. По его словам, в 2023-м специалисты закончат работы по капитальному ремонту 91 объекта.