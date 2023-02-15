Мошенники придумали новый способ обмана россиян с помощью ChatGPT

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Мошенники придумали новый способ обмана желающих сэкономить россиян. Об этом в среду, 15 февраля, заявила руководитель группы анализа цифровых угроз компании «РТК-Солар» Диана Селехина.

По ее словам, внимание пользователей недавно привлек чат-бот ChatGPT. Встроенный в сервис искусственный интеллект способен имитировать человеческую речь, что вызвало небывалый ажиотаж среди россиян. Имитация человеческого разговора спровоцировала рассуждения о том, что бот способен вытеснить профессиональных писателей и нанести ущерб основному поисковому бизнесу Google.

Мошенники-разработчики сервиса начали предлагать доверчивым гражданам купить аккаунт в ChatGPT за небольшие деньги. Для этого они создают фишинговые сайты, на которых якобы можно совершить покупку. В итоге пользователи предоставляют злоумышленникам свои платежные данные и другую личную информацию, передает РИА Новости.

До этого заместитель начальника 6-го отдела управления уголовного розыска столичного ГУ МВД России Вячеслав Отраднов рассказал, что продавцы-мошенники часто используют поддельные ссылки для оплаты товара на интернет-площадках. По его словам, наиболее популярная схема обмана при торговле в Сети начинается с публикации объявления с товаром средней ценовой категории. Когда на него откликается покупатель, продавец всеми силами пытается его уговорить воспользоваться услугой доставки.