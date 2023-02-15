Кадыров призвал не раскрывать количество погибших в ходе спецоперации российских солдат

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в среду, 15 февраля, призвал не раскрывать количество военных, погибших в ходе специальной военной операции (СВО) на территории Украины.

По его словам, главы некоторых российских регионов этой темой «манипулируют», публикуя подробную информацию о потерях ВС РФ.

— Я не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Пишут все в мельчайших подробностях и деталях, — поделился мнением чеченский лидер.

Он объяснил свою позицию тем, что отправляющиеся в зону боевых действий граждане добровольно выбирают этот путь. По его словам, командование Вооруженных сил России прикладывает максимальное количество усилий, чтобы сберечь жизни военнослужащих.

Помимо этого, Кадыров обратил внимание, что в Чечне не озвучивают таких данных, а помогают семьям погибших, в том числе материально. Выплаты семьям погибших чеченских бойцов составляют один миллион рублей, получивших ранение — 500 тысяч рублей, написал политик в своем Telegram-канале.

До этого глава Чечни назвал сроки завершения спецоперации на Украине. По его мнению, СВО завершится до конца года, а страны Европы и государства западного мира признают неправильными свои действия в отношении России.